Ледовую переправу открыли на реке Витим в Бодайбинском районе

Всего в регионе действуют 37 ледовых переправ, шесть из которых находятся в ведении области, а 31 в муниципальной собственности. Двадцать переправ были открыты по плану: по три в Бодайбинском, Братском и Катангском районах, по две в Нижнеудинском, Усть-Кутском и Чунском районах, а также по одной в Балаганском, Усольском, Шелеховском, Усть-Удинском и Мамско-Чуйском районах. Еще 17 начали свою работу вне плана: шесть в Тайшетском районе, пять в Киренском, три в Катангском, две в Нижнеилимском и одна в Чунском районах.