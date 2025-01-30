В ИКИ РАН опровергли сведения о грядущей затяжной магнитной буре

«В диапазоне ближайших двух дней мы не ожидаем заметных изменений геомагнитной обстановки. В конце недели на выходных возможны слабые бури уровня G1. Вероятность бурь уровня G2 составляет около 20%, а вероятность более сильных событий — менее 5%. Но, в целом, конечно, Солнце — объект сложный, так что ничего не исключено. Замечу лишь, что “небывалых по силе” бурь мы все же ни при каком сценарии не ждем — при корональных дырах их просто не бывает, нужны сильные вспышки», — сказал он.