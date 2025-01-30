В ИКИ РАН опровергли сведения о грядущей затяжной магнитной буре

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Магнитных бурь на Земле в ближайшие два дня не ожидается, но возможно слабое возмущение геомагнитного поля в выходные, сообщил ТАСС заведующий лабораторией солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения отдела физики космической плазмы ИКИ РАН Сергей Богачев.
Несколько СМИ сообщает о мощной и затяжной буре, начало которой ожидается 31 января, а окончание — 5 февраля.
«В диапазоне ближайших двух дней мы не ожидаем заметных изменений геомагнитной обстановки. В конце недели на выходных возможны слабые бури уровня G1. Вероятность бурь уровня G2 составляет около 20%, а вероятность более сильных событий — менее 5%. Но, в целом, конечно, Солнце — объект сложный, так что ничего не исключено. Замечу лишь, что “небывалых по силе” бурь мы все же ни при каком сценарии не ждем — при корональных дырах их просто не бывает, нужны сильные вспышки», — сказал он.
По его словам, прогнозируемую «затяжную магнитную бурю» связывают с корональными дырами на Солнце.
«В зону влияния на Землю они начнут входить завтра во второй половине дня, а в целом это воздействие продлится не менее чем до конца недели, причем пик ожидается ближе к выходным. Основным следствием влияния корональных дыр является рост скорости солнечного ветра в окрестностях Земли. По прогнозу, она может вырасти в два раза, с нынешних 350 км/с до около 700 км/с», — сказал он.
Богаев отметил, что такой рост может как сопровождаться бурями, так и нет. «В частности, около двух недель назад на Солнце наблюдалась еще более крупная дыра, и также СМИ ожидали “небывалые по силе бури”, но по факту не было почти ничего», — отметил ученый.