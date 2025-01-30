В правилах благоустройства Казани появится ряд новых требований

«Мы провели большой анализ того, что такое Черемшан сегодня, какие там есть порядки, традиции, на чем строится экономика, чтобы понять, на чем нам стоит делать акцент. Мы поставили три основных задачи — подсветить идентичность, вернуть воду и навести порядок во внешнем виде города», — пояснила она.