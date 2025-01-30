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В 2025 году стоимость путевки в санатории Беларуси составит от 61,5 рубля

Путевки в белорусские санатории подорожают до 61,5 и до 110 рублей в 2025 году.

Источник: Комсомольская правда

Стала известна стоимость путевки в белорусские санатории в 2025 году, сообщает БелТА.

По словам директора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадия Болбатовского, стоимость одного койко-дня по путевкам, приобретенным за средства бюджета, составит 61,5 белорусского рубля. Путевки в свободной реализации будут примерно в полтора раза дороже — в первом квартале 2025-го их средняя цена составляет примерно 110 белрублей, что дешевле, чем в декабре прошлого года.

— По свободной реализации мы прогнозируем рост в пределах макроэкономических показателей, — отметил Болбатовский.

Кстати, в конце года сообщалось, что путевки в санатории Беларуси подорожают до 5% с 2025 года.

Тем временем супруги из Бреста могут сесть на пять лет за услуги незаконной лазерной эпиляции.