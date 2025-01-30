В 2025 году стоимость путевки в санатории Беларуси составит от 61,5 рубля

По словам директора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадия Болбатовского, стоимость одного койко-дня по путевкам, приобретенным за средства бюджета, составит 61,5 белорусского рубля. Путевки в свободной реализации будут примерно в полтора раза дороже — в первом квартале 2025-го их средняя цена составляет примерно 110 белрублей, что дешевле, чем в декабре прошлого года.