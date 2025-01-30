Второй участок Юго-Восточного обхода Симферополя готов на 70%

Строительство второго участка Юго-Восточного обхода Симферополя подходит к концу. На данный момент уровень готовности составляет более 70%, сообщил Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов.
Строительство четырехполосной дороги протяженностью 25,2 километра осуществляется в два этапа. Первый участок длиной 15,8 километра уже открыт для движения. Готовность второго участка, протяженностью 9,4 километра, превышает 70%.
Открытие новой дороги позволит оптимизировать транспортные потоки, идущие от трассы «Таврида» в сторону южного берега Крыма.
«Для республики это прорывной, революционный проект, формирующий экономическую перспективу, способствующий развитию туризма», — заявил Константинов.