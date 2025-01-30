Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поликлиника в Мурино откроется в первом квартале 2025 года

Поликлинику обещали открыть еще в 2024 году.

Источник: Комсомольская правда

В Мурино совсем скоро откроется первая поликлиника. Тут стоит вспомнить, что в сентябре зампредседателя правительства Ленобласти Евгений Барановский говорил, что медучреждение распахнет свои двери для пациентов до конца 2024 года. Но этого не произошло. А между тем местные жители очень ждут ее открытия. Как сообщили в Комитете по здравоохранению региона, произойти это должно в первом квартале 2025 года.

— Открытие поликлиники ожидается в первом квартале, — ответили в Комитете на вопрос одной из местных жительниц под постом губернатора Александра Дрозденко в Telegram-канале.

Также женщина поинтересовалась, будут ли строить для Мурино и Бугров отдельную больницу.

— Строительство больницы не планируется, госпитализация пациентов из этих двух городов осуществляется согласно разработанной маршрутизации в медучреждения, соответствующие профилю заболевания, его тяжести, а также ресурсной мощности медучреждения, — ответили в Комздраве.

Напомним, что в поликлинике в Мурино будут рентгенодиагностическое, стоматологическое, физиотерапевтическое отделения, женская консультация, хирургический блок с центром амбулаторной хирургии и травматологи.

образование