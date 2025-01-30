Поликлиника в Мурино откроется в первом квартале 2025 года

В Мурино совсем скоро откроется первая поликлиника. Тут стоит вспомнить, что в сентябре зампредседателя правительства Ленобласти Евгений Барановский говорил, что медучреждение распахнет свои двери для пациентов до конца 2024 года. Но этого не произошло. А между тем местные жители очень ждут ее открытия. Как сообщили в Комитете по здравоохранению региона, произойти это должно в первом квартале 2025 года.