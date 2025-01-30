Поликлиника в Мурино откроется в первом квартале 2025 года

В Мурино совсем скоро откроется первая поликлиника. Тут стоит вспомнить, что в сентябре зампредседателя правительства Ленобласти Евгений Барановский говорил, что медучреждение распахнет свои двери для пациентов до конца 2024 года. Но этого не произошло. А между тем местные жители очень ждут ее открытия. Как сообщили в Комитете по здравоохранению региона, произойти это должно в первом квартале 2025 года.
— Открытие поликлиники ожидается в первом квартале, — ответили в Комитете на вопрос одной из местных жительниц под постом губернатора Александра Дрозденко в Telegram-канале.
Также женщина поинтересовалась, будут ли строить для Мурино и Бугров отдельную больницу.
— Строительство больницы не планируется, госпитализация пациентов из этих двух городов осуществляется согласно разработанной маршрутизации в медучреждения, соответствующие профилю заболевания, его тяжести, а также ресурсной мощности медучреждения, — ответили в Комздраве.
Напомним, что в поликлинике в Мурино будут рентгенодиагностическое, стоматологическое, физиотерапевтическое отделения, женская консультация, хирургический блок с центром амбулаторной хирургии и травматологи.