На юге страны стартовал проект по созданию гибридов подсолнечника

Сегодня в России активно развивается рынок семян. Отечественные производители укрепляют свои позиции в этой области. Так, на Юге России АО «Селекционный Центр “Новагрейн”» реализует проект по созданию гибридов подсолнечника. Ростовское отделение Сбербанка оказало финансовую поддержку производителя, выделив на эти цели 150 миллионов рублей.
Задача селекционеров — создать гибрид для современных технологий возделывания подсолнечника с высокой продуктивностью, полностью отвечающих требованиям природно-климатических условий.
— Рынок семян в России продолжает меняться: отечественные производители укрепляет свои позиции в области селекции подсолнечника, создавая конкурентоспособные сорта и гибриды. Селекционный центр играет важную роль в этой работе. Уверен, финансируемый проект сможет внести немаловажный вклад в обеспечении агросектора страны качественными семенами. Сейчас мы также ведем переговоры с руководством компании о финансировании проекта строительства семенного завода на Юге, что позволит построить замкнутый цикл от селекции до упакованного мешка на собственном оборудовании, — рассказал управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим.
Фото: предоставлено АО «Селекционный Центр “Новагрейн”».
Компания уже получила регистрацию на восемь собственных гибридов подсолнечника. Благодаря финансовой помощи фирма рассчитывает передать на регистрацию еще четыре. Также в процессе регистрации находятся гибриды кукурузы.
— Наш центр занимается поиском гибридов, отвечающих требованиям сельхозтоваропроизводителей России. Сегодня в нашем портфеле есть гибриды подсолнечника как для классической технологии возделывания, так и с использованием гербицидов на основе имидазолинонов и трибенурон-метила, — прокомментировал генеральный директор АО «Новагрейн» Андрей Воропай.