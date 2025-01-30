На юге страны стартовал проект по созданию гибридов подсолнечника

— Рынок семян в России продолжает меняться: отечественные производители укрепляет свои позиции в области селекции подсолнечника, создавая конкурентоспособные сорта и гибриды. Селекционный центр играет важную роль в этой работе. Уверен, финансируемый проект сможет внести немаловажный вклад в обеспечении агросектора страны качественными семенами. Сейчас мы также ведем переговоры с руководством компании о финансировании проекта строительства семенного завода на Юге, что позволит построить замкнутый цикл от селекции до упакованного мешка на собственном оборудовании, — рассказал управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим.