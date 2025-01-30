Власти США могут депортировать из страны 279 граждан Молдовы

«Правительство США считает, что каждая страна обязана принимать возвращение своих граждан и подданных, которые не имеют права оставаться в Соединенных Штатах», — говорится в заявлении американского таможенного ведомства.
В документе также отмечается, что отсутствие сотрудничества со стороны иностранных правительств может тормозить процесс высылки лиц, находящихся на территории США нелегально. В связи с эти в ведомстве призвали правительства других стран «принять надлежащие меры для подтверждения гражданства» лиц, которые будут выдворены из США для своевременной выдачи им проездных документов.
Также американской службе иммиграционного и таможенного контроля необходимо согласие иностранных государств на возвращение своих граждан регулярными коммерческими или чартерными рейсами.
Кроме уроженцев Молдовы в список Службы иммиграционного и таможенного контроля США попали 3518 граждан России, 1862 гражданина Украины, 4445 граждан Румынии.