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Пять составов закупят к открытию новых станций метро в Нижнем Новгороде

Рост пассажиропотока ожидается после появления новых станций метро.

Источник: Комсомольская правда

Пять поездов для нижегородского метро закупят к открытию новых станций. Об этом сообщает ГУММиД Нижнего Новгорода.

По словам начальника электродепо «Нижегородского метро» Михаила Глебова, необходимо закупить 5 пятивагонных единиц подвижного состава. После появления новых станций метро, такой вид транспорта станет более привлекательным для жителей. Сейчас специалисты изучают опыт метрополитена Москвы и Санкт-Петербурга.

Также отмечается, что уже сейчас метро является одним из самых стабильных перевозчиков в Нижнем Новгороде, а после открытия новых станций пассажиропоток может увеличиться.

Напомним, три новые станции метро появятся в Нижнем Новгороде — «Сенная», «Площадь Свободы» и «Сормовская».

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