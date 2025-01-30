Пять составов закупят к открытию новых станций метро в Нижнем Новгороде

Пять поездов для нижегородского метро закупят к открытию новых станций. Об этом сообщает ГУММиД Нижнего Новгорода.
По словам начальника электродепо «Нижегородского метро» Михаила Глебова, необходимо закупить 5 пятивагонных единиц подвижного состава. После появления новых станций метро, такой вид транспорта станет более привлекательным для жителей. Сейчас специалисты изучают опыт метрополитена Москвы и Санкт-Петербурга.
Также отмечается, что уже сейчас метро является одним из самых стабильных перевозчиков в Нижнем Новгороде, а после открытия новых станций пассажиропоток может увеличиться.
Напомним, три новые станции метро появятся в Нижнем Новгороде — «Сенная», «Площадь Свободы» и «Сормовская».