«Корсары» вернутся на маршрут № 5 не раньше середины марта

— По маршруту № 5 мы вообще приостановили движение «Корсаров» до момента приобретения оборудования. У нас был сход трамвая. И нужно новое оборудование для постановки на рельсы подвижного состава. Оно жестко фиксирует трамвай и дает возможность поднять переднюю или заднюю его часть в случае непредвиденного схода. Предварительный запуск — вторая половина марта этого года, — сказала глава городской администрации.