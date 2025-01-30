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«Корсары» вернутся на маршрут № 5 не раньше середины марта

Пока по Фестивальной аллее ходят только старые «Татры».

Запустить новые трамваи «Корсары» по маршруту № 5 в Калининграде планируют не раньше середины марта. Сейчас под пятым номером ходят только «Татры». Об этом 30 января во время прямого эфира во «ВКонтакте» сказала глава городской администрации Елена Дятлова.

— По маршруту № 5 мы вообще приостановили движение «Корсаров» до момента приобретения оборудования. У нас был сход трамвая. И нужно новое оборудование для постановки на рельсы подвижного состава. Оно жестко фиксирует трамвай и дает возможность поднять переднюю или заднюю его часть в случае непредвиденного схода. Предварительный запуск — вторая половина марта этого года, — сказала глава городской администрации.

Она также указала на изношенность трамвайных путей в Калининграде.