«Корсары» вернутся на маршрут № 5 не раньше середины марта

Запустить новые трамваи «Корсары» по маршруту № 5 в Калининграде планируют не раньше середины марта. Сейчас под пятым номером ходят только «Татры». Об этом 30 января во время прямого эфира во «ВКонтакте» сказала глава городской администрации Елена Дятлова.
— По маршруту № 5 мы вообще приостановили движение «Корсаров» до момента приобретения оборудования. У нас был сход трамвая. И нужно новое оборудование для постановки на рельсы подвижного состава. Оно жестко фиксирует трамвай и дает возможность поднять переднюю или заднюю его часть в случае непредвиденного схода. Предварительный запуск — вторая половина марта этого года, — сказала глава городской администрации.
Она также указала на изношенность трамвайных путей в Калининграде.