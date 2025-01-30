Массовое отключение электричества произошло в Новочеркасске

Сегодня, 30 января, в Новочеркасске без электричества частично обесточенными оказались 20 улиц и переулков. Это произошло из-за технологического нарушения в сети, говорится в телеграм-канале АО «Донэнерго».
Отключение произошло в 10:05 утра. После этого без электричества остались дома:
— на спуске Разина, Красном и Мастеровом;
— на улицах Кавказской, Аксайской, Социалистической, Александровской, Железнодорожной, Пушкинской;
— в переулках Трудовом, Володарском, Безназванном, Комсомольском, Володарского, Пионерском, Калмыкова, Путиловском, Широком, Перовского, а также на площади Павлова.
Подачу энергоресурса обещали восстановить без предупреждения в течение трех часов. Подключили потребителей к этому минуте или нет, неизвестно.