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Массовое отключение электричества произошло в Новочеркасске

20 улиц и переулков Новочеркасска оказались частично обесточенными 30 января.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 30 января, в Новочеркасске без электричества частично обесточенными оказались 20 улиц и переулков. Это произошло из-за технологического нарушения в сети, говорится в телеграм-канале АО «Донэнерго».

Отключение произошло в 10:05 утра. После этого без электричества остались дома:

— на спуске Разина, Красном и Мастеровом;

— на улицах Кавказской, Аксайской, Социалистической, Александровской, Железнодорожной, Пушкинской;

— в переулках Трудовом, Володарском, Безназванном, Комсомольском, Володарского, Пионерском, Калмыкова, Путиловском, Широком, Перовского, а также на площади Павлова.

Подачу энергоресурса обещали восстановить без предупреждения в течение трех часов. Подключили потребителей к этому минуте или нет, неизвестно.