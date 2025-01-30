«Минсктранс» сказал об оплате проезда на маршруте без высадки на конечной

В «Минсктрансе» объяснили, почему пассажир с пробитым талоном без высадки пассажиров на конечной считается безбилетником, пишет агентство «Минск-Новости».
В качестве примера смоделировали ситуацию в автобусе № 65. Если пассажир сел на остановке «Сендайский сквер» и оплатил проезд, доехал до остановки «Городской Вал» и, когда автобус развернулся, продолжил поездку, то его билет становиться недействительным. В похожую ситуацию можно попасть в троллейбусе № 6 и автобусе № 53, других маршрутах.
В «Минсктрансе» пояснили, что пассажир оплачивает одну поездку по рейсу, которым считается маршрут от конечной до конечной. Также система оплаты по прибытии на конечную меняет рейс на обратный, и талончик уже не действует. Обычно при этом пассажиров просят освободить салон. Но иногда перезагрузка рейса на обратный не производится. Так, получается, что с пробитым талончиком пассажир становится зайцем.
— Здесь два варианта действий: или покупать новый билет, или платить штраф за проезд без него, — прокомментировали в «Минсктрансе».
К слову, безбилетным пассажиром можно стать и, если не предоставить контролеру документ, подтверждающий право на льготы по оплате проезда. Или, если ехать по проездному на другой вид транспорта.
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