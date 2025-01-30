«Минсктранс» сказал об оплате проезда на маршруте без высадки на конечной

В «Минсктрансе» пояснили, что пассажир оплачивает одну поездку по рейсу, которым считается маршрут от конечной до конечной. Также система оплаты по прибытии на конечную меняет рейс на обратный, и талончик уже не действует. Обычно при этом пассажиров просят освободить салон. Но иногда перезагрузка рейса на обратный не производится. Так, получается, что с пробитым талончиком пассажир становится зайцем.