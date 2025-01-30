Итоги переписи: За последние годы Молдова потеряла 400 тысяч граждан — рассказываем, кто остался на родине

Представители Национального бюро статистики (НБС) представили предварительные результаты переписи населения и жилищного фонда 2024 года.
По предварительным данным всеобщей переписи в Молдове, население республики оценено в 2,401 миллиона человек.
По сравнению с данными переписи 2014 года, население Молдовы сократилось почти на 400 тысяч человек.
Доля населения возраста 61 и более лет выросла с 11,3% до 18,2%.
15,6% заявили о наличии второго гражданства.
77,2% назвали этническую принадлежность молдаванин, румынами себя назвали 7,9%, украинцами — 4,9%, гагаузами — 4,2%, русскими — 3,2%, болгарами — 1,6%
49,2% назвали родным языком молдавский, 31,3% — румынский (+8.1 п.п.), 11,1% — русский (+1,2 п.п.), а 3,8% — гагаузский.
В Молдове несколько неожиданно растёт применение русского языка в повседневной жизни, свидетельствуют данные всеобщей переписи.
Так, если русский родным назвали 11,1% опрошенных (+1,2 п.п. по сравнению с данными 2014 года), то в ежедневном обиходе его ныне используют 15,3% против 14,6% десятью годами ранее. Это более 350 тысяч населения.
95% жителей Молдовы — православные.
Перепись населения и жилого фонда 2024 проходила с 8 апреля по 7 июля. Всего в рамках переписи было проведено три анкетирования: по переписи жилья, по переписи жилого пространства и по переписи лиц.