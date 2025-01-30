Глава СК России взял под контроль проверку органов опеки в Ростовской области

В публикации ведомства уточняется, что процессуальную проверку из-за «возможной халатности должностных лиц» начали после программы на одном из телеканалов. В эфире передачи заявили о том, что опека якобы не принимает необходимых мер по ситуации, связанной с ненадлежащим воспитанием несовершеннолетних.