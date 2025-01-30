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Глава СК России взял под контроль проверку органов опеки в Ростовской области

После ТВ-передачи следователи разберутся в работе органов опеки Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Проверку в отношении органов опеки в Ростовской области взял на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом сообщает пресс-служба федерального СК.

В публикации ведомства уточняется, что процессуальную проверку из-за «возможной халатности должностных лиц» начали после программы на одном из телеканалов. В эфире передачи заявили о том, что опека якобы не принимает необходимых мер по ситуации, связанной с ненадлежащим воспитанием несовершеннолетних.

— Председатель СК России поручил представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах, — говорится в сообщении Следкома.

Ранее стало известно, что донские следователи проверят обстоятельства гибели матери и ребенка при пожаре в Ростове-на-Дону.