Глава СК России взял под контроль проверку органов опеки в Ростовской области

Проверку в отношении органов опеки в Ростовской области взял на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом сообщает пресс-служба федерального СК.
В публикации ведомства уточняется, что процессуальную проверку из-за «возможной халатности должностных лиц» начали после программы на одном из телеканалов. В эфире передачи заявили о том, что опека якобы не принимает необходимых мер по ситуации, связанной с ненадлежащим воспитанием несовершеннолетних.
— Председатель СК России поручил представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах, — говорится в сообщении Следкома.
Ранее стало известно, что донские следователи проверят обстоятельства гибели матери и ребенка при пожаре в Ростове-на-Дону.