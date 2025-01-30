Рустам Минниханов поздравил коллектив «Крыльев Барса» с победой в чемпионате России

Дорогие спортсмены, приглашенные спонсоры, друзья, рад встрече с вами. Прежде всего хотел бы поздравить баскетбольный клуб «Крылья Барса» с победой в чемпионате России по баскетболу на колясках в сезоне 2024 года. По пути к завоеванию титула команда показала высокий уровень спортивного мастерства, сплоченность и волю к победе. Особенно ценно для всех нас то, что вы остаетесь сильны духом и характером. Каждый из вас — это пример для подражания. Вы показываете нам, что настоящая сила заключается не в отсутствии трудностей, а в умении их преодолеть. Большое спасибо каждому из вас.