«Достал из сумки ленту талонов». Агрессивный безбилетник напал с кулаками на женщину-контролера в Гродно

Инцидент произошел в областном центре 23 января. В тот день в городском автобусе сотрудникам контрольно-ревизионной службы попался 29-летний безбилетник. Мужчина, когда его попросили показать документ на проезд, достал из сумки ленту талонов, ни один из которых не был пробит.