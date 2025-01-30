«Достал из сумки ленту талонов». Агрессивный безбилетник напал с кулаками на женщину-контролера в Гродно

В Гродно безбилетник ударил женщину-контролера и убежал, сообщил телеграм-канал «102.Неман» УВД Гродненского облисполкома.
Инцидент произошел в областном центре 23 января. В тот день в городском автобусе сотрудникам контрольно-ревизионной службы попался 29-летний безбилетник. Мужчина, когда его попросили показать документ на проезд, достал из сумки ленту талонов, ни один из которых не был пробит.
Чтобы не задерживать транспорт, контролер попросила безбилетника покинуть салон и выйти на улицу для разбирательства. Но «заяц» повел себя агрессивно, он напал на 46-летнюю женщину, ударив контролера по лицу, и убежал в сторону автовокзала.
Сотрудница автопарка сразу обратилась в милицию. И правоохранители быстро установили и задержали злоумышленника. Известно, что молодой человек уже систематически попадался на неоплате проезда и не раз конфликтовал с контролерами.
К счастью, контролер серьезных травм не получила. Безбилетника будут судить за насилие либо угрозу в отношении должностного лица.
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