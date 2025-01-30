Активисты и депутаты проверили готовность нового пермского приюта для животных

В приюте собаки будут размещаться в групповых уличных вольерах, состоящих из закрытой утепленной части и открытой зоны для выгула. Всего установлено 220 вольеров, из которых 25 находятся в карантинной зоне. Площадь каждого вольера составляет 10 квадратных метров, из которых 2 квадратных метра занимает теплая часть. Зимой вольеры утепляются соломой. Кроме этого, в пяти из них есть подогрев пола. Один вольер может вмещать до пяти собак.