Активисты и депутаты проверили готовность нового пермского приюта для животных

Волонтеры, общественники и депутаты Пермской городской Думы проверили готовность нового муниципального приюта к приему животных. Он построен на улице Верхнемостовая, 38.
В приюте собаки будут размещаться в групповых уличных вольерах, состоящих из закрытой утепленной части и открытой зоны для выгула. Всего установлено 220 вольеров, из которых 25 находятся в карантинной зоне. Площадь каждого вольера составляет 10 квадратных метров, из которых 2 квадратных метра занимает теплая часть. Зимой вольеры утепляются соломой. Кроме этого, в пяти из них есть подогрев пола. Один вольер может вмещать до пяти собак.
Директор МКУ «Служба по обращению с животными без владельцев» Евгений Ведерников рассказал, что замечания, которые ранее были даны членами рабочей группы, устранены. Так, по просьбе волонтеров и общественников были отрегулированы замки на калитках вольерах и закрыто расстояние между крышей и профнастилом задней стенки, также в вольерах была увеличена ширина лаза между теплой и уличной частью.
Участники выезда осмотрели территорию приюта, установленные вольеры, ветеринарный пункт и административное помещение. Также обсудили вопросы переезда собак из старого приюта на улице Соликамской, который планируется начать в феврале.
Ранее объект посещали представители прокуратуры Перми и Государственной ветеринарной инспекции Пермского края, которые приняли решение о готовности приюта для размещения и содержания животных.