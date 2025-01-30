Имущество экс-начальника угрозыска Анапы обращено в доход РФ

Имущество экс-начальника угрозыска Анапы, осужденного на 20 лет, обращено в доход РФ. Об этом сообщает Объединенные пресс-служба судов Краснодарского края.
Суд рассмотрел исковое заявление первого заместителя Генерального прокурора РФ об обращении в доход государства имущества, принадлежащего Игорю Нехаенко и его родственникам.
Осужденный в период с 1992 года по 2013 год являлся сотрудником органов внутренних дел. Выяснилось, что заработная плата являлась не единственным источником доходов мужчины.
После проверки материального состояния Игоря Нехаенко выяснилось, что его расходы не соответствуют доходам. Например, им и его родственниками были куплены земельные участки, объекты недвижимости и дорогие автомобили.
Доказать покупку за законные доходы обвиняемый не смог. В этой связи истец попросил суд взыскать с Нехаенко и его родственников в пользу РФ объекты недвижимости, транспорт и крупную сумму. Суд ответил удовлетворительно.
Ранее мы писали, арестовали имущество фигурантов по делу о хищении земель нацпарка в Сочи. В городе раскрыли схему хищения особо ценных земель курорта. Государству был причинен ущерб на сумму более 1 млрд рублей. Полученные средства организаторы вывели на счета оффшорных компаний и покинули страну.