Имущество экс-начальника угрозыска Анапы обращено в доход РФ

Ранее мы писали, арестовали имущество фигурантов по делу о хищении земель нацпарка в Сочи. В городе раскрыли схему хищения особо ценных земель курорта. Государству был причинен ущерб на сумму более 1 млрд рублей. Полученные средства организаторы вывели на счета оффшорных компаний и покинули страну.