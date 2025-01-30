В России за месяц вырос спрос на строительство бань

Самой популярной в стране остается русская баня. По данным исследования, ее выбирают 88% заказчиков. Спрос на русские бани продолжает расти — в январе он вырос на 66% по сравнению с декабрем прошлого года. Связано это с тем, что зима — оптимальное время для строительства такой бани. В это время снижается стоимость бруса для возведения русской бани. Кроме того, в холодную погоду древесина дает минимальную усадку, менее склонна к растрескиванию.