В России за месяц вырос спрос на строительство бань

В России вырос спрос на строительство бань всех видов: русских, сибирских, турецких и соляных. К такому выводу пришли аналитики Авито Услуг.
Эксперты сообщают, что спрос на строительство вырос в январе по сравнению с декабрем прошлого года. Зимой возводить бани проще и выгоднее по ряду причин. Холода облегчают закладку фундамента: грунт замерзает и становится прочнее. В зимнее время ниже цены на стройматериалы из древесины и услуги мастеров.
Самой популярной в стране остается русская баня. По данным исследования, ее выбирают 88% заказчиков. Спрос на русские бани продолжает расти — в январе он вырос на 66% по сравнению с декабрем прошлого года. Связано это с тем, что зима — оптимальное время для строительства такой бани. В это время снижается стоимость бруса для возведения русской бани. Кроме того, в холодную погоду древесина дает минимальную усадку, менее склонна к растрескиванию.
Чаще стали заказывать сибирские бани. От русских они отличаются стройматериалами: для вторых используют кедр, лиственницу и сосну. Спрос на такие парные за месяц увеличился на 25%.
Хаммамы в России все еще воспринимаются как экзотика. Однако спрос на них также увеличился — на 71% за месяц. Турецкие бани также удобно возводить в январе. Отличительная черта хаммама — стопроцентная влажность. Добиться такого результата можно с помощью хорошей гидроизоляции. Зимой проще оценить, как баня держит тепло, найти утечки и вовремя скорректировать изоляцию.
Лидерами по приросту спроса стали соляные сауны и модульные бани. Строительство первых выросло в 2,5 раза по сравнению с декабрем прошлого года. Заказы модульных бань увеличились на 93%. Такие конструкции можно возвести в самые сжатые сроки, так как их привозят на участок уже готовыми.
Эксперты также отмечают, что в январе вырос спрос на установку банных печей — на 48%. Россияне стали чаще искать на Авито профессиональных печников. Спрос на их услуги увеличился на 34%.