Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал огромные очереди на границе с ЕС, сообщает пресс-служба.
Так, на совещании при утверждении решения на охрану государственной границы в 2025 году белорусский президент обратил внимание на очереди на государственной границе с сопредельными странами Евросоюза.
Лукашенко подчеркнул, что постоянно говорится о том, что ситуация на рубежах непростая. Еще он отметил увеличившуюся нагрузку как для пограничников, так и для таможенной службы.
— Работы сегодня хватает не только пограничникам, но и таможенникам, особенно на пропускных пунктах, — прокомментировал он.
Кроме Лукашенко сказал, к чему привели непомерно выросшие очереди на границе в погранпунктах.
— Очереди с одной и с другой стороны огромные, это дополнительная нагрузка на наших пограничников, — заметил президент.
Еще Александр Лукашенко назвал непростой ситуацию на государственной границе Беларуси.
Также белорусский лидер принял решение по охране госграницы на 2025 год.
Тем временем ГПК Беларуси назвал напряженной ситуацию на границе со странами ЕС и Украиной.