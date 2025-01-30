Вышли первые серии сериала «Подслушано в Рыбинске» с Тимофеем Трибунцевым

Тем не менее сериал «Подслушано в Рыбинске», конечно, не лишен определенного очарования. Главным образом в нем подкупает любящий взгляд местного: шоу придумал сценарист и продюсер Иван Баранов («Гости из прошлого», «Капельник»), который в Рыбинске провел самые трепетные годы (с 9 до 17 лет) и, надо думать, много всего подслушал и подсмотрел; этой историей он, по собственным словам, хотел «выразить уважение городу и запечатлеть те места, где провел свою юность». Поэтому всерьез придираться к его детищу не получается. Скажем, героя Минекаева Баранов списывал со своего друга детства, «который всегда попадал в какие-нибудь приключения»; в этом смысле обвинения в самопародийности несколько утрачивают состоятельность, к тому же сразу начинаешь чувствовать себя Юрой Мальцевым, сочиняющим едкую рецензию на спектакль местного театра, — а зачем?