В двух районах Новосибирска ограничили движение из-за разрытий

В Новосибирске ввели временные ограничения движения транспорта в двух районах. Об этом в четверг, 30 января сообщает пресс-центр мэрии мегаполиса.
Так, в Кировском районе до 14 февраля на 8 метров сузили проезжую часть улицы Гэсстроевской возле жилого дома № 16/1 по улице Комсомольской.
А в Железнодорожном районе до 16 февраля 4 метра в ширине потеряла проезжая часть улицы Урицкого возле дома № 19.
«Ограничения связаны с проведением ООО “НТСК” ремонтных работ на теплотрассах», — уточнили в мэрии.
Водителей просят быть внимательными и руководствоваться знаками.