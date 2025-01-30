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В двух районах Новосибирска ограничили движение из-за разрытий

Потесниться придётся на Гэсстроевской и Урицкого.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

В Новосибирске ввели временные ограничения движения транспорта в двух районах. Об этом в четверг, 30 января сообщает пресс-центр мэрии мегаполиса.

Так, в Кировском районе до 14 февраля на 8 метров сузили проезжую часть улицы Гэсстроевской возле жилого дома № 16/1 по улице Комсомольской.

А в Железнодорожном районе до 16 февраля 4 метра в ширине потеряла проезжая часть улицы Урицкого возле дома № 19.

«Ограничения связаны с проведением ООО “НТСК” ремонтных работ на теплотрассах», — уточнили в мэрии.

Водителей просят быть внимательными и руководствоваться знаками.