Коды коррекции ошибок помогут раскрыть полный потенциал квантовых компьютеров

«По всей видимости следующий большой шаг в раскрытии потенциала квантовых компьютеров будет заключаться в переходе к машинам с устойчивой коррекцией ошибок. Сейчас проблема заключается в том, что эффект от случайных взаимодействий квантовых вычислительных систем с окружающей средой настолько большой, что их нельзя или очень сложно использовать для использования полезных на практике задач», — заявил Федоров.