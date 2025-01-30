Коды коррекции ошибок помогут раскрыть полный потенциал квантовых компьютеров

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Полноценное раскрытие потенциала квантовых компьютеров станет возможным только после создания и широкого внедрения методов устойчивой коррекции ошибок, которые позволят значительно нарастить число квантовых битов в этих вычислительных системах. Об этом сообщил директор Института физики и квантовой инженерии МИСИС Алексей Федоров на всероссийском форуме «КВАНТ 2025».
«По всей видимости следующий большой шаг в раскрытии потенциала квантовых компьютеров будет заключаться в переходе к машинам с устойчивой коррекцией ошибок. Сейчас проблема заключается в том, что эффект от случайных взаимодействий квантовых вычислительных систем с окружающей средой настолько большой, что их нельзя или очень сложно использовать для использования полезных на практике задач», — заявил Федоров.
Как пояснил директор Института физики и квантовой инженерии МИСИС, в работе кубитов, квантовых ячеек памяти и примитивных вычислительных блоков, неизбежно возникают сбои в результате взаимодействий кубитов с объектами окружающего мира. Число подобных помех быстро растет по мере увеличения числа кубитов, что накладывает достаточно жесткие ограничения на то, как много логических операций они могут совершить в рамках одного цикла вычислений.
«За последние годы большое число научных групп продемонстрировали работу сразу нескольких подходов для коррекции ошибок и обеспечения работы логических кубитов на большом числе аппаратных платформ, используемых для разработки квантовых компьютеров. Это заставляет нас смотреть с оптимизмом в будущее, и поэтому мы полагаем, что работа над кодами коррекции ошибок позволит нам по-настоящему раскрыть потенциал квантовых компьютеров», — подытожил Федоров.
О форуме.
III всероссийский форум «Доверенные квантовые технологии и коммуникации. КВАНТ 2025» проходит в Москве 30 января. Тематика форума включает вопросы внедрения квантовых технологий в экономику данных, развитие квантовых коммуникаций и квантовых вычислений в ближайшие годы и правовые механизмы их регуляции, интеграции квантовых сетей в транспортные, космические и образовательные системы, а также формирование кадрового резерва в области квантовых технологий. Организаторами форума выступают ВИПФОРУМ и Академия информационных систем. ТАСС — генеральное информационное агентство.