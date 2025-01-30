SVT: в Швеции за день до суда застрелили сжегшего Коран Салвана Момику

19 июля того же года СМИ сообщили, что Момика собирается повторить свою акцию. На этот раз он намеревался сжечь не только Коран, но и иракский флаг перед посольством страны в Стокгольме. Полиция согласовала заявку, акция прошла 20 июля. До сожжения Корана дело не дошло, однако мужчина прилюдно растоптал книгу. В тот же день правительство Ирака объявило о полном разрыве дипломатических отношений со Швецией. Власти также попросили своего посла в этой стране покинуть ее.