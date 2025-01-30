SVT: в Швеции за день до суда застрелили сжегшего Коран Салвана Момику

В Швеции убили иракского активиста Салвана Момику, который стал известным из-за публичных сожжений Корана в 2023 году. 30 января суд Стокгольма должен был вынести ему приговор по делу о подстрекательстве, однако за день до этого мужчину нашли мертвым в собственной квартире. По данным СМИ, до убийства он вел прямой эфир в TikTok, и кадры стрельбы могли попасть на видео. Подробности — в материале «Газеты.Ru».
Иракца Салвана Момику, который стал известным из-за публичных сожжений Корана в 2023 году, застрелили. Об этом сообщает SVT Nyheter.
По данным издания, тело Момики обнаружили 29 января. Убийство произошло в шведском городе Седертелье, расположенном в пригороде Стокгольма. Газета Expressen сообщила, что ~до инцидента мужчина вел прямой эфир в TikTok, кадры стрельбы могли попасть на видео~. Издание также опубликовало короткий отрывок из этого эфира — на них видно, как прибывший на место полицейский поднимает телефон и выключает трансляцию.
«На месте происшествия в квартире обнаружен застреленный мужчина лет 40, которого доставили в больницу», — сообщила пресс-служба стокгольмской полиции и уточнила, что тот скончался. При этом имя погибшего правоохранители не назвали.
Expressen уточняет, что по подозрению в убийстве активиста были задержаны пятеро человек, все они старше 18 лет.
30 января Стокгольмский окружной суд должен был вынести Салвану Момике приговор по делу о подстрекательстве группы людей в связи с четырьмя разными сожжениями Корана в 2023 году. Однако из-за того, что «один из подсудимых умер», заседание перенесли. В суде заявили, что приговор необходимо адаптировать, так как вынести его умершему невозможно.
Кто такой Салван Момика?
Момика приехал из Ирака в Швецию в 2018-м, получив через три года вид на жительство. Известность мужчина получил в 2023 году, когда публично несколько раз сжигал Коран. Первая акция состоялась 28 июля — в первый день Курбан-байрама — у главной мечети Стокгольма. Сначала Момика вырвал из священной книги мусульман страницы, вложил в нее бекон, а затем поджег от сигары.
Он объяснил свой поступок желанием, чтобы Коран запретили в Швеции. Несмотря на то, что акция была согласована с полицией, на иракца составили два протокола: за подстрекательство по этническому признаку и разведение огня в общественном месте.
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон еще до акции признался, что хоть и понимает, что сожжение Корана перед мечетью законно, но считает это умышленной провокацией. Действия Момики в итоге привели к демонстрациям и штурму шведского посольства в Багдаде. МИД Ирака потребовал от Швеции экстрадировать мужчину.
19 июля того же года СМИ сообщили, что Момика собирается повторить свою акцию. На этот раз он намеревался сжечь не только Коран, но и иракский флаг перед посольством страны в Стокгольме. Полиция согласовала заявку, акция прошла 20 июля. До сожжения Корана дело не дошло, однако мужчина прилюдно растоптал книгу. В тот же день правительство Ирака объявило о полном разрыве дипломатических отношений со Швецией. Власти также попросили своего посла в этой стране покинуть ее.
31 июля Салван Момика провел еще одну акцию: вместе с Салваном Наджемом он пинал Коран, а после поджег книгу у здания шведского парламента в Стокгольме.
14 августа они вновь сожгли Коран у парламента. В тот же день на Момику было совершенно первое нападение. Как выяснили правоохранители, активист несколько раз просил нападавшего не приближаться и пытался защититься от ударов с помощью дорожного знака. Однако мужчина в боксерских перчатках смог нанести несколько точных ударов, после чего он покинул место происшествия.
Это, впрочем, не остановило иракца, и он провел еще несколько акций. 3 сентября активист сжег Коран в Мальме. После этого в городе произошли беспорядки, неизвестные подожгли несколько машин и бросали камни в полицейские автомобили.
Несмотря на то, что мужчина неоднократно сжигал Коран, прокуратура Швеции возбудила уголовное дело только по четырем эпизодам. В ведомстве заявили, что Момика и Салван Наджем причастны к акциям, прошедшим 28 июня, а также 24, 25 и 26 августа 2023 года.
Дело было открыто только в конце августа 2024-го. В прокуратуре посчитали, что действия и высказывания мужчин попадают под статью о подстрекательстве против этнической группы. Ведомство заявило, что обвиняемые «обращались с Кораном так, чтобы вызвать неуважение к мусульманам из-за их вероисповедания».