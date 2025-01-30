Как большевики начали разрушать русскую деревню и бороться с «кулаками»

«На дворе была зима. В село пришли красные и по указке местных бедняков начали репрессии. Аргументировано это было тем, что дом семьи прабабки был большой, новый, а строили его якобы батраки — хотя они позвали помогать родственников, когда переехали. Никаких доводов красные слушать не стали и отправили всю семью с грудным ребенком на вокзал, где они провели около трех дней в ожидании эшелона. Потом их загрузили с кучей других таких же “раскулаченных” в один из вагонов, предназначенных для скота. Народу было настолько много, что можно было только стоять. И везли их на станцию Тайга».