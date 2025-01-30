Скандал с отоплением в Новосемейкино дошел до главы СК РФ

Это приводит к коммунальным авариям, из-за которых температурный режим в более чем 70 домах и девяти социальных объектах в Новосемейкино ниже нормы. Такая проблема существует в поселке более пяти лет, и неоднократные жалобы жителей на ситуацию в разные инстанции ни к чему не привели.