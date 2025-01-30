В Волгограде простились с легендарным тренером Михаилом Улымовым

— Он был очень известный спортсмен, бегал ко всему прочему и марафоны. Я тоже занимался этим видом легкой атлетики профессионально. Как-то обратился к нему, чтобы он подготовил меня к определенному результату. И два года я у него занимался. Я очень благодарен ему за все, чему он меня научил, что мне дал. В памяти он останется жизнерадостным и веселым человеком, с ним приятно было общаться. Хотя система тренировок у него была жесткая, но эффективная. Так что не все выдерживали. Но я тренировался с большим удовольствием. Это очень тяжелая потеря для волгоградского спорта, для легкой атлетики. К сожалению, уходит старая гвардия… — поделился Дмитрий.