Город-спутник «Солнечный» возведут под Воронежем

С 2027 по 2030 год в «Солнечном» планируют построить две школы по 1,5 тыс. мест каждая, два муниципальных детских сада на 500 мест каждый и шесть частных на 260 мест. С 2030 года начнут возведение инновационного образовательного центра для детей на 1,2 тыс. посетителей в сутки. На его строительство хотят выделить два года. Также на территории будет находиться спортивно-зрелищный комплекс, медицинский центр, аквапарк и бизнес-парк. Кроме этого, предполагается возведение пристройки к ТРЦ «Град».