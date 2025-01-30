Город-спутник «Солнечный» возведут под Воронежем

В Рамонском районе Воронежской области планируют построить город-спутник «Солнечный». Он будет располагаться по обе стороны от федеральной трассы М-4 «Дон» на выезде из города. Строительство может начаться уже в этом году. Проект планировки опубликовали на сайте Яменского сельского поселения.
Общая площадь «Солнечного» составит 138 га. Первый участок будет располагаться ближе к селу Ямное, а второй — к ТРЦ «Град». На одном из них возведут более 70 многоэтажных домов различной высоты. Самые высокие здания будут иметь 19 этажей. Строительство домов продлится до 2035 года. Прилегающую к многоэтажкам территорию планируют благоустроить. Ее снабдят тротуарами, пешеходными дорожками и инфраструктурой для маломобильных граждан. Кроме того, там построят детские и спортивные площадки, а также автостоянки. На территории высадят зеленые насаждения.
С 2027 по 2030 год в «Солнечном» планируют построить две школы по 1,5 тыс. мест каждая, два муниципальных детских сада на 500 мест каждый и шесть частных на 260 мест. С 2030 года начнут возведение инновационного образовательного центра для детей на 1,2 тыс. посетителей в сутки. На его строительство хотят выделить два года. Также на территории будет находиться спортивно-зрелищный комплекс, медицинский центр, аквапарк и бизнес-парк. Кроме этого, предполагается возведение пристройки к ТРЦ «Град».
Передвигаться по территории города-спутника можно будет пешком или на легковых автомобилях. Максимально допустимая скорость по межквартальному проезду составит 40 км/ч, а по основным улицам — 60 км/ч. До «Солнечного» будет курсировать автобус. Для улучшения транспортного сообщения между остановками «Хутор Ветряк» и «Поворот на Ямное» оборудуют дополнительную остановку. Завершить строительство города-спутника «Солнечный» планируют к 2035 году.
Напомним, что о его создании начали говорить еще в 2019 году. Соглашение о реализации инвестиционного проекта «Город-спутник Солнечный» было подписано в 2023 году. Планируется, что его население составит около 29 тыс. человек. А на возведение «Солнечного» могут потратить более 104 млрд рублей.