Разработана технология создания синтетических датасетов на основе VR

ПЕТРОЗАВОДСК, 30 января. /ТАСС/. Центр искусственного интеллекта Петрозаводского госуниверситета (ПетрГУ) разработал технологию создания синтетического набора компьютерных данных (датасета) на основе моделей виртуального пространства. С помощью таких датасетов можно обучать нейронные сети и создавать более экономически выгодный контент и решения на его основе под нужды заказчика, сообщил ТАСС директор центра Алексей Марахтанов.
Датасет — это набор компьютерных данных, например, изображений, с помощью которого можно обучить нейронную сеть выполнять различные задачи.
«В наш центр регулярно поступают заявки от крупных промышленных предприятий, в том числе федерального уровня, на разработку различных решений в области видеоаналитики. Например, задачи по фиксации нарушений техники безопасности и охраны труда сотрудниками. Для решения таких задач, как правило, требуется обучение нейронных сетей на реальных данных, фотографиях или видеозаписях. Получить такой набор данных для простых объектов, например, кошек, машин, достаточно просто. Но когда речь идет о сложном производственном процессе, собрать такие данные либо невозможно, либо крайне дорого. Возникает потребность имитации, и здесь приходят на помощь технологии виртуальной реальности. Создается 3D-модель той или иной ситуации, процесса, явления, и на ее основе собирается датасет», — сказал собеседник агентства.
Специалисты центра начали с пилотного проекта, в рамках которого производилось обучение системы распознавания средств индивидуальной защиты с помощью нейронной сети, которая «обучается» исключительно на основе синтетических, искусственных данных.
«Сотрудники нашего центра создали виртуальное производственное помещение, работников, максимально похожих на реальных людей, и поместили в этот цех виртуальные камеры, которые с разных ракурсов произвели съемку. С помощью анимации на получившейся “площадке” можно проигрывать различные ситуации. Мы создали сцены с различными рабочими в цеху, которые соблюдают правила или пренебрегают средствами индивидуальной защиты при выполнении опасных работ», — сказал Марахтанов.
Созданный продукт позволил сформировать набор из более чем 70 тыс. изображений. При этом, отметили в центре искусственного интеллекта, при использовании 3D-моделирования собираются сразу размеченные данные, что не требует дополнительных затрат на ручную обработку полученных изображений.
Перспективы проекта.
«В целом, нам удалось доказать, что обученная на синтетическом датасете нейронная сеть дает результаты, сравнимые с обученной на реальном наборе данных. Например, в случае с таким средством индивидуальной защиты рабочего, как каска, точность превысила 99%, а по детекции более сложного объекта — защитных очков — 95%», — отметил директор центра искусственного интеллекта ПетрГУ.
Работы над проектом в центре искусственного интеллекта запущены в начале 2024 года, в этом году завершен пилотный проект. В центре планируют использовать полученный опыт для создания платформы, которая упростит сбор синтетических датасетов и обучение нейронных сетей. Эту технологию можно использовать не только при моделировании рабочего или его экипировки, но и для решения других производственных задач, выявления нештатных ситуаций.