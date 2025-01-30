Разработана технология создания синтетических датасетов на основе VR

«В наш центр регулярно поступают заявки от крупных промышленных предприятий, в том числе федерального уровня, на разработку различных решений в области видеоаналитики. Например, задачи по фиксации нарушений техники безопасности и охраны труда сотрудниками. Для решения таких задач, как правило, требуется обучение нейронных сетей на реальных данных, фотографиях или видеозаписях. Получить такой набор данных для простых объектов, например, кошек, машин, достаточно просто. Но когда речь идет о сложном производственном процессе, собрать такие данные либо невозможно, либо крайне дорого. Возникает потребность имитации, и здесь приходят на помощь технологии виртуальной реальности. Создается 3D-модель той или иной ситуации, процесса, явления, и на ее основе собирается датасет», — сказал собеседник агентства.