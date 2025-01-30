Снег в Алматы: когда он закончится

Так, уточнили в акимате, снег с перерывами в городе ожидается до ночи на 1 февраля.
По прогнозам РГП «Казгидромет», количество выпавших осадков может достичь 8−9 мм.
Температура воздуха 30 января составит около 0. Ночью 31 января прогнозируется понижение температуры до −6…-8°С, днем — до −2…-4°С.
Что касается работы спецслужб, в целях предупреждения гололедных явлений и обеспечения безопасности дорожного движения превентивно до начала снегопада была проведена обработка дорог жидкими реагентами в объеме 180 куб. м.
Для оперативного устранения снежных накатов на опасных участках дорог, спусках, подъемах и съездах с транспортных развязок усилена работа 46 оперативных бригад, которые круглосуточно патрулируют дорожное покрытие.
Управление развития коммунальной инфраструктуры города призывает жителей и гостей города быть внимательными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения и учитывать погодные условия при планировании поездок.