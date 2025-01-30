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Снег в Алматы: когда он закончится

С утра 30 января 2025 года в Алматы с перерывами начал идти снег. В городском акимате уже отчитались об обработке дорог реагентами и задействованной спецтехнике. Также стало известно, когда он прекратится, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Ричмонде: -2° 0 м/с 74% 764 мм рт. ст. +4°
Источник: pixabay

Так, уточнили в акимате, снег с перерывами в городе ожидается до ночи на 1 февраля.

По прогнозам РГП «Казгидромет», количество выпавших осадков может достичь 8−9 мм.

Температура воздуха 30 января составит около 0. Ночью 31 января прогнозируется понижение температуры до −6…-8°С, днем — до −2…-4°С.

Пресс-служба акимата Алматы

Что касается работы спецслужб, в целях предупреждения гололедных явлений и обеспечения безопасности дорожного движения превентивно до начала снегопада была проведена обработка дорог жидкими реагентами в объеме 180 куб. м.

Для оперативного устранения снежных накатов на опасных участках дорог, спусках, подъемах и съездах с транспортных развязок усилена работа 46 оперативных бригад, которые круглосуточно патрулируют дорожное покрытие.

Управление развития коммунальной инфраструктуры города призывает жителей и гостей города быть внимательными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения и учитывать погодные условия при планировании поездок.

Пресс-служба акимата Алматы