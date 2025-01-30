Беларусбанк предупредил о мошенничестве с платой 2500 рублей за подписку на его Telegram

В Беларусбанке рассказали о мошенничестве под видом банка, которое набирает обороты в Телеграме. Информацию опубликовал официальный телеграм-канал финучреждения.
Так, в телеграм-канале показали пример мошеннической рекламы о якобы плате в 2500 белорусских рублей за подписку на телеграм-канал Беларусбанка.
— Это фейковый фейк и проделки мошенников, — прокомментировали в пресс-службе.
Белорусов предупредили, что, если следовать инструкциям мошенников по этой или подобной ссылке, можно потерять свои личные данные, в том числе информацию и деньги с банковской карты.
Ранее МВД сказало о схеме мошенничества с дубайским шоколадом, который популярен и у белорусов.
И до этого милиция назвала топ-5 простых способов защититься от мошенников в Telegram.
Тем временем супруги из Бреста могут сесть на пять лет за услуги незаконной лазерной эпиляции.