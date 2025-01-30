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Беларусбанк предупредил о мошенничестве с платой 2500 рублей за подписку на его Telegram

Беларусбанк предупредил о мошенничестве с платой за подписку на его Telegram.

Источник: Комсомольская правда

В Беларусбанке рассказали о мошенничестве под видом банка, которое набирает обороты в Телеграме. Информацию опубликовал официальный телеграм-канал финучреждения.

Так, в телеграм-канале показали пример мошеннической рекламы о якобы плате в 2500 белорусских рублей за подписку на телеграм-канал Беларусбанка.

— Это фейковый фейк и проделки мошенников, — прокомментировали в пресс-службе.

Белорусов предупредили, что, если следовать инструкциям мошенников по этой или подобной ссылке, можно потерять свои личные данные, в том числе информацию и деньги с банковской карты.

Ранее МВД сказало о схеме мошенничества с дубайским шоколадом, который популярен и у белорусов.

И до этого милиция назвала топ-5 простых способов защититься от мошенников в Telegram.

Тем временем супруги из Бреста могут сесть на пять лет за услуги незаконной лазерной эпиляции.