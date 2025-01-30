На Дону юрлица активно переходят на электронный документооборот в работе с «ТНС энерго»

В Ростовской области электронный документооборот уже стал неотъемлемой частью деловой сферы. Так, на Дону.
30% юрлиц взаимодействуют с гарантирующим поставщиком «ТНС энерго» через ЭДО. Более 18 тысяч клиентов обмениваются с поставщиком документами в цифровом виде.
Электронный документооборот — это современное решение, которое позволяет сократить затраты на бумагу, печать и доставку документов, ускорить обмен информацией между сбытовой компанией.
и юридическими лицами, обеспечить безопасность данных благодаря цифровой подписи. Также вероятность допущения ошибок при оформлении документов снизилась в разы.
Чтобы перейти на электронный обмен документами, достаточно заключить договор с оператором ЭДО, заполнить допсоглашение и направить его в компанию любым удобным способом: по почте или обратившись в клиентский офис.