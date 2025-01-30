ЧелГУ получил грант на лабораторию для импортозамещения микроэлектроники

ЧЕЛЯБИНСК, 30 января. /ТАСС/. Ученые Челябинского государственного университета (ЧелГУ) получили совместно с группой компаний inSmart 20 млн рублей гранта на открытие в строящемся в Челябинске межуниверситетском кампусе лаборатории микроэлектроники и радиофизики. В ней будут реализовать наукоемкие проекты, в том числе по импортозамещению высокотехнологичной продукции, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.