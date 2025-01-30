ЧелГУ получил грант на лабораторию для импортозамещения микроэлектроники

ЧЕЛЯБИНСК, 30 января. /ТАСС/. Ученые Челябинского государственного университета (ЧелГУ) получили совместно с группой компаний inSmart 20 млн рублей гранта на открытие в строящемся в Челябинске межуниверситетском кампусе лаборатории микроэлектроники и радиофизики. В ней будут реализовать наукоемкие проекты, в том числе по импортозамещению высокотехнологичной продукции, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«В рамках импортозамещения мы ставим задачу для создаваемой лаборатории разработать и подготовить к запуску в серийное производство микросборки для IoT-модулей с расширенным стеком протоколов, что сейчас крайне востребовано на предприятиях всей приборостроительной отрасли России», — процитировали в пресс-службе директора по развитию группы компаний inSmart Алексея Ускова.
В пресс-службе рассказали, что на реализацию проекта Министерство образования и науки Челябинской области выделило 20 млн рублей, еще 10 млн рублей направит компания-партнер на приобретение высокотехнологичного оборудования. Большая часть средств пойдет на создание инфраструктуры лаборатории, под которую уже выделены два помещения.
«В ближайшее десятилетие в приоритете научно-технологического развития будут направления, позволяющие получить значимые научные и научно-технические результаты, создать отечественные наукоемкие технологии, обеспечивающие переход к передовым технологиям проектирования и создания высокотехнологичной продукции», — процитировали в пресс-службе проректора по научной работе Александра Бирюкова.
По словам проректора, работа лаборатории будет направлена на создание производственных решений, роботизированных и высокопроизводительных вычислительных систем, технологий машинного зрения и искусственного интеллекта. Руководить новой структурой будет научный сотрудник научно-исследовательского сектора ЧелГУ, технический директор группы компаний inSmart, кандидат технических наук, Ph.D. Евгений Сироткин.
Планируется, что сотрудники лаборатории будут заниматься разработкой новых материалов, научно-методических материалов, продуктов, процессов, программ, устройств, типов, элементов, услуг и так далее.
О кампусе.
Проект межуниверситетского кампуса предусматривает строительство в Челябинске объектов общей площадью 123 тыс. кв. метров, в том числе жилых помещений — 72 тыс. кв. метров (3,4 тыс. мест для проживания). В учебно-научном комплексе на площади 40 тыс. кв. метров будут размещены технопарк площадью 5 тыс. кв. метров, учебные аудитории, лаборатории и иная образовательная инфраструктура. Инвестором проекта выступает ВТБ Инфраструктурный холдинг.