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Появился февральский график отключений газа в Воронеже и области

Также подачу ресурса ограничат в Нововоронеже и Россошанском районе.

Источник: АиФ Воронеж

В феврале в Воронеже пройдут плановые отключения газа. Помимо областного центра, ограничения подачи ресурса запланированы в Нововоронеже и Россошанском районе. Об этом сообщили на сайте «Газпром межрегионгаз Воронеж».

Плановые отключения в областном центре начнутся с субботы, 1 февраля, и продлятся до конца месяца. Подачу газа будут локально ограничивать в рабочие дни в разных районах города. Для жителей Нововоронежа и Россошанского района плановые отключения пройдут с 3 по 26 февраля.

Когда и какие дома на несколько часов останутся без газа можно узнать по ссылке.