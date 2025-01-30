Появился февральский график отключений газа в Воронеже и области

Плановые отключения в областном центре начнутся с субботы, 1 февраля, и продлятся до конца месяца. Подачу газа будут локально ограничивать в рабочие дни в разных районах города. Для жителей Нововоронежа и Россошанского района плановые отключения пройдут с 3 по 26 февраля.