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В Татарстане в малонаселенных пунктах закрываются алкомаркеты

За 2024 год число таких сел и деревень выросло на 73.

Источник: Комсомольская правда

В Татарстане в 487 малонаселенных пунктах отсутствуют точки продажи алкоголя. За 2024 год число таких сел и деревень выросло на 73.

В республике порядка в 1,2 тысячи населенных пунктах отсутствуют стационарные торговые объекты. При этом в местах, где такие пункты имеются, алкоголь не продается. Глава Госалкогольинспекции Татарстана Жаудат Ахметханов считает, что подобную ситуацию используют для нелегальной реализации спиртного.

Напомним, в Татарстане за год зарегистрировано 250 смертей от алкогольного отравления.

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