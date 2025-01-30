В Татарстане в малонаселенных пунктах закрываются алкомаркеты

В республике порядка в 1,2 тысячи населенных пунктах отсутствуют стационарные торговые объекты. При этом в местах, где такие пункты имеются, алкоголь не продается. Глава Госалкогольинспекции Татарстана Жаудат Ахметханов считает, что подобную ситуацию используют для нелегальной реализации спиртного.