Юрий Слюсарь поручил следить в Таганроге за благоустройством и объектами ЖКХ

Таганрог должен укрепить статус визитной карточки Ростовской области, для этого нужно следить за качеством благоустройства и оперативно решать наиболее актуальные проблемы города. Такое мнение озвучил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
В частности, донской глава потребовал обратить особое внимание на вопросы водоснабжения, водоотведения и транспорта.
— Также ремонта требует городской коллектор. Средства выделим. Главное — завершить экспертизу. Касательно транспорта, будем развивать муниципальные предприятия, нельзя отдавать всю сферу перевозок в частные руки, — подчеркнул Юрий Слюсарь.
Врио главы региона также поручил держать на контроле ремонт в городской БСМП, который должен начаться уже в 2025 году, и не забывать о ходе работ в сквере на улице Максима Горького.
— Сквер — отдельная «боль» таганрожцев. Вместо зоны отдыха здесь были стихийные парковки, устаревшая детская площадка, не было освещения. В этом году приступили к работам. Подрядчик обещает закончить их в декабре. Проверим, — пообещал Юрий Слюсарь.