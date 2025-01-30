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В Крыму расширили границы зоны региональной ЧС из-за выброса мазута

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 января. /ТАСС/. Границы зоны режима ЧС, который был введен в Республике Крым для ликвидации последствий разлива нефтепродуктов после ЧП с танкерами в Керченском проливе, расширили. В зону ЧС вошло четыре новых городских округа и два района республики, соответствующий указ главы региона Сергея Аксенова опубликован на сайте правительства Крыма.

Источник: Сергей Мальгавко/ТАСС

«Границы зоны техногенной чрезвычайной ситуации регионального характера: городской округ Керчь, Феодосия, Судак, Саки, Евпатория, Ленинский район, Сакский, Черноморский районы Республики Крым», — говорится в сообщении. Ранее режим ЧС, который в Крыму был введен 28 декабря, действовал только на территории городского округа Керчь и Ленинского района.

Чрезвычайной ситуации присвоен статус ЧС техногенного характера. Руководителем действий по ликвидации последствий разлива мазута остается председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.