В Крыму расширили границы зоны региональной ЧС из-за выброса мазута

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 января. /ТАСС/. Границы зоны режима ЧС, который был введен в Республике Крым для ликвидации последствий разлива нефтепродуктов после ЧП с танкерами в Керченском проливе, расширили. В зону ЧС вошло четыре новых городских округа и два района республики, соответствующий указ главы региона Сергея Аксенова опубликован на сайте правительства Крыма.