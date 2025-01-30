Первый губернатор Омской области отмечает юбилей

После ухода с поста губернатора Леонид Полежаев заявил о своём равнодушии к политической сфере. По его словам, он «достаточно» поучаствовал в политике, изучив её со всех сторон, и теперь не испытывает желания возвращаться к ней. В одном из интервью он предположил, что политика в нём больше не нуждается…