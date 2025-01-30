Первый губернатор Омской области отмечает юбилей

30 января свой 85-летний юбилей отмечает Леонид Полежаев, бывший губернатор Омской области. Помимо этой должности, он также известен как президент Омского регионального общественного фонда «Духовное наследие», почётный гражданин Омской области и города Тары.
После ухода с поста губернатора Леонид Полежаев заявил о своём равнодушии к политической сфере. По его словам, он «достаточно» поучаствовал в политике, изучив её со всех сторон, и теперь не испытывает желания возвращаться к ней. В одном из интервью он предположил, что политика в нём больше не нуждается…
В то же время бывший глава региона не прекращает активную деятельность в других сферах. Ранее сообщалось о его планах по реализации ряда новых проектов, среди которых установка памятников известному рок-музыканту Егору Летову, омским поэтам Тимофею Белозёрову и Роберту Рождественскому. Таким образом, Леонид Полежаев продолжает вносить вклад в развитие культуры и духовности своего региона, несмотря на уход из политической жизни.