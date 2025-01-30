Создание новых систем охлаждения ускорит разработку российских ионных компьютеров

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Прогресс в развитии российских ионных квантовых компьютеров значительно ускорится после создания более эффективных систем охлаждения для этих устройств, которые сейчас активно разрабатываются участниками дорожной карты Росатома по квантовым вычислениям. Об этом сообщил заведующий лабораторией «Распределенные квантовые технологии для решения задач машинного обучения» Физического института РАН Илья Семериков на форуме «КВАНТ-2025».
«Одним из главных ограничений для дальнейшего развития наших систем выступает развитие криогеники и планарных ловушек для ионов. Мы уже научились делать хорошие ловушки и нашли исполнителей для их изготовления — сейчас мы уже делаем второе поколение этих устройств, однако разработка криостатов для нас пока является новой областью. Мы уже создали прототип улучшенной системы охлаждения, но на полное освоение данной сферы у нас уйдет несколько лет», — пояснил заведующий лабораторией.
Ученые разрабатывают один из самых больших в мире ионных квантовых компьютеров, в работе которого используются кудиты — многоуровневые квантовые ячейки памяти — на базе ионов иттербия. За последние несколько лет российские физики создали машины на базе 16, 20 и 50 кубитов, а в ближайшее время их число может быть расширено еще до более внушительных значений. Разработка этой вычислительной системы в рамках дорожной карты Росатома, как надеются физики, позволит проводить полезные практические квантовые вычисления.
О форуме.
III всероссийский форум «Доверенные квантовые технологии и коммуникации. КВАНТ 2025» проходит в Москве 30 января. Тематика форума включает вопросы внедрения квантовых технологий в экономику данных, развитие квантовых коммуникаций и квантовых вычислений в ближайшие годы и правовые механизмы их регуляции, интеграции квантовых сетей в транспортные, космические и образовательные системы, а также формирование кадрового резерва в области квантовых технологий. Организаторами форума выступают ВИПФОРУМ и Академия информационных систем. ТАСС — генеральное информационное агентство.