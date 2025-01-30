Создание новых систем охлаждения ускорит разработку российских ионных компьютеров

«Одним из главных ограничений для дальнейшего развития наших систем выступает развитие криогеники и планарных ловушек для ионов. Мы уже научились делать хорошие ловушки и нашли исполнителей для их изготовления — сейчас мы уже делаем второе поколение этих устройств, однако разработка криостатов для нас пока является новой областью. Мы уже создали прототип улучшенной системы охлаждения, но на полное освоение данной сферы у нас уйдет несколько лет», — пояснил заведующий лабораторией.