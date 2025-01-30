«Придет холод с полярных регионов России». Синоптики предупредили белорусов о серьезном похолодании с начала февраля

В Беларуси в конце января — начале февраля ожидаются ливни, а при похолодании снег с дождем, серьезно похолодает в первых числах последнего месяца зимы сообщает тематический телеграм-канал «Надвор`е».
Так, по информации Европейского центра среднесрочных прогнозов (ECMWF), днем 31 января в Беларуси потеплеет до +7 — +9 градусов. При этом через территорию страны в формирующийся теплый сектор циклона будет поступать неустойчивая влажная воздушная масса с юга. Из-за этого днем на Гомельщине и Могилевщине, а во второй половине дня и к западу от Минска возможны ливни.
— Прогноз ECMWF показывает, что ливни будут даже прилично интенсивными, — комментируют авторы телеграм-канала.
Еще вечером в пятницу возможно прохождение холодного фронта с запада с дождями. За ночь фронт продвинется на восток и тогда рано утром в субботу его зона осадков достигнет Минска. В столице возможен снег с дождем и ветром около 7 — 12 метров в секунду при температуре 0 -+2 градуса.
В субботу, 1 февраля, фронт продолжит смещаться на восток и потянет за собой на территорию Беларуси прохладный влажный воздух со Скандинавии. Поэтому в субботу есть вероятность мокрого снега, по северу страны снег будет более интенсивным и даже с метелями при температуре около +1 — +3 градусов.
В воскресенье, 2 февраля, республика окажется в тылу циклона. Снова ожидаются снег и метель, но пока будет не слишком холодно — около +1 — −2мороза. А более холодный воздух из полярных регионов России начнет поступать только со вторника, 4 февраля.
Тем временем в Белгидромете сообщили, что в Беларуси похолодает с 31 января, но будет сохраняться облачная с прояснениями погода. В пятницу, 31 января, погоду в стране будет определять область повышенного атмосферного давления, а днем ее скорректируют фронтальные разделы и неустойчивые воздушные массы. Ночью будет, в основном, без осадков, а вот днем во многих районах стоит ждать кратковременные дожди. В ночные часы температуры будут опускаться до −1 — +5 градусов, днем потеплеет до +4 — +10 градусов.