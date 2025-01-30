«Придет холод с полярных регионов России». Синоптики предупредили белорусов о серьезном похолодании с начала февраля

Тем временем в Белгидромете сообщили, что в Беларуси похолодает с 31 января, но будет сохраняться облачная с прояснениями погода. В пятницу, 31 января, погоду в стране будет определять область повышенного атмосферного давления, а днем ее скорректируют фронтальные разделы и неустойчивые воздушные массы. Ночью будет, в основном, без осадков, а вот днем во многих районах стоит ждать кратковременные дожди. В ночные часы температуры будут опускаться до −1 — +5 градусов, днем потеплеет до +4 — +10 градусов.