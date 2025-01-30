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На 26 продовольственных товаров в Калининграде будут сдерживать рост цен

Соглашение об ограничении наценки между правительством, производителями и торговыми сетями подписано на Дмитрия Донского, 1.

Источник: Freepik

Сегодня в областном правительстве по инициативе губернатора Алексея Беспрозванного подписано трехстороннее соглашение с 8 крупными калининградскими производителями и с 4 торговыми сетями, объединяющими больше 200 магазинов об ограничении наценки на социально значимые продовольственные товары.

Был определен перечень из 26 продовольственных товаров.

Соглашение подразумевает установление нескольких видов предельных наценок, а именно:

• к закупочным ценам местных производителей в размере не более 10%;

• к закупочным ценам на товары, поставляемые из других регионов или из других стран, на цену которых влияют логистические затраты, в размере не более 15%;

• для производителей — ограничение прибыли в структуре отпускной цены не больше 10%.

Это позволило официально зафиксировать наши договорённости в сдерживании роста цен в регионе. Планирую отслеживать реализацию соглашения лично, в мониторинге цен будет участвовать и ФАС. Благодарен руководителям торговых сетей и производителям за сотрудничество и понимание важности таких решений. Сегодня подписали соглашение с первой частью наших партнёров. Уверен, что к нашей инициативе присоединятся новые участники.

подчеркнул Алексей Беспрозванных