На 26 продовольственных товаров в Калининграде будут сдерживать рост цен

Это позволило официально зафиксировать наши договорённости в сдерживании роста цен в регионе. Планирую отслеживать реализацию соглашения лично, в мониторинге цен будет участвовать и ФАС. Благодарен руководителям торговых сетей и производителям за сотрудничество и понимание важности таких решений. Сегодня подписали соглашение с первой частью наших партнёров. Уверен, что к нашей инициативе присоединятся новые участники.