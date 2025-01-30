Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нижнем Тагиле скончался заслуженный тренер по кикбоксингу

На Урале скончался заслуженный тренер Анатолий Бебик.

Источник: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

Печальное известие пришло воспитанникам спортивной школы «Юность» в Нижнем Тагиле. Сообщается, что 29 января ушел из жизни заслуженный тренер России по кикбоксингу и мастер спорта Анатолий Бебик.

— Память об Анатолии Ивановиче будет жить в нашей любви к спорту и в успехах его учеников. Мы будем помнить его как человека, который своей преданностью делу и верой в людей вдохновлял на достижения, — сообщает спортивная школа «Юность».

Известно, что Анатолий Бебик провел детство в поселке на Тагилстрое. Его родители работали на металлургическом предприятии. С 1993 года Анатолий Иванович стал тренировать спортсменов в школе «Юность». Анатолий Бебик получал награду из рук главы города Владислава Пинаева «За верность педагогической профессии».