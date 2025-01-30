На мосту имени 60-летия ВЛКСМ в Омске РОСДОРНИИ разместит мобильную лабораторию

На мосту имени 60-летия ВЛКСМ в Омске рабочие трудятся в две смены. Об этом рассказали в мэрии Омска. Ремонт моста проводится в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и должны завершиться в ноябре 2026 года.
Ежедневно на объекте находятся около сотни рабочих. На данный момент завершен демонтаж старых перил, бордюров, карнизов и плит тротуара. Сейчас устанавливаются специальные вспомогательные сооружения и устройства для монтажа новых пешеходных консолей. За счет выноса опор освещения и контактной сети ширина тротуаров увеличится.
«Армируем монолитный участок проезжей части, готовимся к монтажу тротуарной части. Завершаем демонтаж ограждающих конструкций и старой контактной сети. В теле моста работаем с металлическими конструкциями и бетонными поверхностями, очищаем опоры и готовим трещины к санированию. Металл очищаем от коррозии и грунтуем», — рассказал первый заместитель директора ООО «СтройТраст» Игорь Шестаков.
Фото: Сергей Сапоцкий.
После реконструкции моста, проезжая часть станет шире на 50 см (по 25 см с каждой стороны) и составит 3,75 м в крайних полосах. Количество полос останется прежним — по три в каждом направлении.
Как рассказали в мэрии Омска, ход работ ежедневно контролирует федеральный «РОСДОРНИИ». Специалисты организации проверяют соответствие проводимых работ заданным в технической документации параметрам. В ближайшее время планируется установить на объекте мобильную лабораторию для проверки качества материалов на месте.
«Осуществляем общестроительный контроль над всеми работами подрядчика. Присутствуем на объекте каждый день, проверяем, чтобы все работы соответствовали проектной и рабочей документациям, следим за технологией процессов и соблюдением охраны труда, а также готовим отчеты заказчику. Если возникают какие-то замечания — разбираем их вместе с подрядчиком и решаем на месте. В данный момент ремонт идет в графике», — уточнил заместитель уральского филиала ФАУ «РОСДОРНИИ» Дмитрий Филонов.
Фото: Сергей Сапоцкий.
Зимой, помимо ремонтных работ, подрядчик очищает мост от снега. Два раза в неделю — в ночь со среды на четверг и с субботы на воскресенье, мост полностью закрывается для уборки. Временные неровности на проезжей части ремонтируются с помощью холодного асфальта, а с наступлением плюсовых температур будет использоваться горячая смесь.
Кроме обновленных бордюров, коммуникаций, дорожного полотна и световых опор, предполагается, что мост впервые получит современную архитектурную подсветку. Ранее мы сообщали, что прокуратура обязала «СтройТраст» убрать снег на мосту у Телецентра в Омске.