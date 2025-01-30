На мосту имени 60-летия ВЛКСМ в Омске РОСДОРНИИ разместит мобильную лабораторию

«Осуществляем общестроительный контроль над всеми работами подрядчика. Присутствуем на объекте каждый день, проверяем, чтобы все работы соответствовали проектной и рабочей документациям, следим за технологией процессов и соблюдением охраны труда, а также готовим отчеты заказчику. Если возникают какие-то замечания — разбираем их вместе с подрядчиком и решаем на месте. В данный момент ремонт идет в графике», — уточнил заместитель уральского филиала ФАУ «РОСДОРНИИ» Дмитрий Филонов.