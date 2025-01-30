В Ростовской области за год выросли цены на эскимо

По информации ЕМИСС, в декабре 2024 года 1 кг мороженого стоил 814,44 рубля. Месяцем раньше угощение в среднем продавали по 805,96 рубля, а в декабре 2023 года цена за такой же вес продукта составляла примерно 669,41 рубля.