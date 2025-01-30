В Ростовской области за год выросли цены на эскимо

В Ростовской области за год выросли цены на сливочное мороженое. Такой вывод можно сделать на основе данных портала Единой межведомственной информационно-статистической системы.
По информации ЕМИСС, в декабре 2024 года 1 кг мороженого стоил 814,44 рубля. Месяцем раньше угощение в среднем продавали по 805,96 рубля, а в декабре 2023 года цена за такой же вес продукта составляла примерно 669,41 рубля.
Добавим, по информации аналитического центра «Чек Индекс», число покупок по России оказалось выше прошлогоднего уровня на 12%. В топе продаж было эскимо в шоколадной глазури с ванильным вкусом. Также часто покупали мороженое в стаканчиках и вафельных рожках.
Эксперты пояснили, что цены изменились из-за увеличения стоимости сырья, упаковки и повышенного спроса. Росту продаж способствовало увеличение туристического потока.