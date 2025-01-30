В курином мясе из Казахстана нашли опасную бактерию

«В г. Барнаул отобраны пробы от партии филе цыпленка-бройлера охлажденного, производства Республики Казахстан (ТОО “Макинская птицефабрика”)», — говорится в сообщении.
При лабораторных исследованиях в мясе обнаружили смертельно опасную бактерию листерии (Listeria monocytogenes). Это первое выявленное нарушение в этом году.
Сотрудники ведомства приняли меры по изъятию данной партии мяса птицы из оборота.
Листерии — бактерии, которые попадают в пищу при несоблюдении гигиены производства и хранения продуктов. У человека они вызывают простудные симптомы, для отдельных групп лиц могут оказаться опасными.
Ранее Россельхознадзор с 20 января запретил ввоз в Россию продукции животноводства из Евросоюза из-за вспышки ящура в Германии. Под запрет попали в том числе продукты, которые туристы ввозят для личного пользования, такие как сыр или колбаса. Запрещен также транзит таких товаров по российской территории в третьи страны.