В курином мясе из Казахстана нашли опасную бактерию

Ранее Россельхознадзор с 20 января запретил ввоз в Россию продукции животноводства из Евросоюза из-за вспышки ящура в Германии. Под запрет попали в том числе продукты, которые туристы ввозят для личного пользования, такие как сыр или колбаса. Запрещен также транзит таких товаров по российской территории в третьи страны.