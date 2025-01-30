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В курином мясе из Казахстана нашли опасную бактерию

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. В поставляемой в Россию из Казахстана курице нашли опасную бактерию листерию, сообщил Россельхознадзор.

Источник: © РИА Новости

«В г. Барнаул отобраны пробы от партии филе цыпленка-бройлера охлажденного, производства Республики Казахстан (ТОО “Макинская птицефабрика”)», — говорится в сообщении.

При лабораторных исследованиях в мясе обнаружили смертельно опасную бактерию листерии (Listeria monocytogenes). Это первое выявленное нарушение в этом году.

Сотрудники ведомства приняли меры по изъятию данной партии мяса птицы из оборота.

Листерии — бактерии, которые попадают в пищу при несоблюдении гигиены производства и хранения продуктов. У человека они вызывают простудные симптомы, для отдельных групп лиц могут оказаться опасными.

Ранее Россельхознадзор с 20 января запретил ввоз в Россию продукции животноводства из Евросоюза из-за вспышки ящура в Германии. Под запрет попали в том числе продукты, которые туристы ввозят для личного пользования, такие как сыр или колбаса. Запрещен также транзит таких товаров по российской территории в третьи страны.

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