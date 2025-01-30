NPR: США проведут контролируемый подрыв плутония в подземной лаборатории в Неваде

ВАШИНГТОН, 30 января. /ТАСС/. Власти США намерены провести контролируемый тестовый подрыв плутония в подземной лаборатории субкритических экспериментов, расположенной в штате Невада. Об этом сообщило Национальное общественное радио США (NPR).
По его информации, подготовка эксперимента ведется в рамках научного проекта Cygnus, который относится к числу «самых секретных» разработок в США. Как пояснил в беседе с NPR Тим Беллер, который будет руководить проведением испытания, количество плутония будет небольшим, а взрыв — «крошечным» по сравнению с истинной мощностью ядерного оружия. Вследствие этого он не повлечет за собой неконтролируемую ядерную реакцию.
Как пишет NPR, Беллер продемонстрировал небольшой группе журналистов, допущенной в лабораторию, металлическую сферу «размером с мини-холодильник». «Это и есть сосуд, который мы будем использовать [для взрыва плутония]», — пояснил он.
По оценкам экспертов по контролю над вооружениями, США пойдут на «огромный риск», если внесут свою лепту в возвращение мира к ядерным испытаниям. «У США есть техническое преимущество, обеспеченное мораторием на проведение ядерных испытаний, поскольку они провели много экспериментов еще в период холодной войны», — считает эксперт по ядерному оружию Джейми Квонг. По его мнению, нарушение моратория со стороны США может стать катализатором развития ядерных программ в других странах.
Многие ученые, работающие в подземной лаборатории в Неваде, также полагают, что на данный момент отсутствуют всякие основания для проведения подобного эксперимента. «Мы считаем, что нет таких системных вопросов, на которые можно было бы ответить при помощи этого испытания и которые стоили бы таких затрат, усилий и времени», — приводит NPR слова ученого-атомщика Дона Хейнса из Лос-Аламосской лаборатории, в которой прошло испытание первой атомной бомбы в 1945 году.
Субкритические эксперименты.
В 2024 году американское правительство намеревалось провести на полигоне в Неваде два субкритических (без возникновения цепной ядерной реакции), по ее заверению, ядерных испытания. Кроме того, США планируют проводить приблизительно по три субкритических ядерных эксперимента в год в период до конца нынешнего десятилетия. В Национальном управлении ядерной безопасности (НУЯБ) при Министерстве энергетики США ранее оставляли без ответа неоднократные просьбы ТАСС уточнить, будут ли приглашаться международные наблюдатели на полигон в Неваде. Всего же на этом объекте с 1992 года, согласно официальным данным США, было проведено 33 субкритических эксперимента.
Американская администрация признает, что в Соединенных Штатах остается действующей президентская директива по сохранению технической готовности к проведению полноценного ядерного испытания. Последний подземный ядерный взрыв был произведен на полигоне в Неваде 23 сентября 1992 года.
20 мая 2024 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия призывает Соединенные Штаты следовать обязательствам в сфере запрета на ядерные испытания и отказаться от деструктивной линии в отношении Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия внимательно наблюдает за ситуацией с ядерными испытаниями США на полигоне в Неваде. Высокопоставленный дипломат отметил, что Россия учитывает в своем планировании рассмотрение Вашингтоном возможностей развивать свой ядерный арсенал.