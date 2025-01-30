Ермак назвал условия развития паромной перевозки пассажиров

«Ну, сколько идёт паром? 40 часов. Это всё-таки серьёзная потеря, — заметил министр. — Из Петербурга лететь час и тридцать минут, получается, а тут 40 часов на пароме. На мой взгляд, это немножко другое туристическое направление. Всё будет зависеть от цены. Если цена будет, как мы считали года 2−3 назад, 15 тысяч рублей в одну сторону, то, скорее всего, это будет такой нишевый продукт. Если цену удастся снизить за счёт чего-то, может быть, он и превратится в массовый».