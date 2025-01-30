В Кировском округе Омска одобрили строительство трех высотных жилых домов

Застройщик «Эталон-Омск» получил разрешение на возведение трех многоэтажных жилых домов на пересечении улиц Волгоградская и Дергачева в Кировском округе Омска. Проект является частью масштабного инвестиционного плана застройщика.
Особенностью плана застройки является то, что дома будут иметь разную этажность. Всего возведут три дома.
Первый дом общей площадью 21 109,7 кв. м. будет состоять из подъездов разной этажности (от 7 до 12 этажей). В первой очереди будет сдано 425 квартир различной планировки (230 однокомнатных, 153 двухкомнатных, 21 трехкомнатных и 21 четырехкомнатных). Для удобства будет организован паркинг на 209 машиномест.
Второй дом (от 8 до 16 этажей) будет еще больше. Площадь жилых квартир составит 31 324,7 кв. м. Здесь будет построена 621 квартира: 345 однокомнатных, 234 двухкомнатных и 42 трехкомнатных. Также появится отдельный подземный паркинг на 259 автомобилей.
Фото: пресс-служба администрации города Омска.
Третий дом (от 2 до 15 этажей) общей площадью 16 127,44 кв. м. вместит 340 квартир (195 однокомнатных, 115 двухкомнатных и 30 трехкомнатных) и подземный паркинг на 99 автомобилей.
Все дома будут оборудованы местами для хранения велосипедов. В дальнейшем застройщик планирует возвести еще два жилых дома и детский сад в этом квартале.
В рамках масштабного инвестиционного проекта ООО «СЗ “Эталон-Омск” также намерена построить 10 объектов социальной инфраструктуры: три школы и семь детских садов.
Ранее мы сообщали, что застройщик на Левом берегу возводит самую крупную школу в Омской области.