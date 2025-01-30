В Кировском округе Омска одобрили строительство трех высотных жилых домов

Первый дом общей площадью 21 109,7 кв. м. будет состоять из подъездов разной этажности (от 7 до 12 этажей). В первой очереди будет сдано 425 квартир различной планировки (230 однокомнатных, 153 двухкомнатных, 21 трехкомнатных и 21 четырехкомнатных). Для удобства будет организован паркинг на 209 машиномест.