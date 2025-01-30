Одну из самых больших школ в Краснодаре откроют к 1 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Учреждение готово на 75%.
Школу на 1875 мест строят на улице Командорской. Рабочие устанавливают входные группы, штукатурят стены, готовят поверхности под покраску и выполняют облицовки стен плиткой. В будущем учреждении проводят стяжку пола, устанавливают окна, монтируют металлоконструкции, кровлю, прокладывают трассы электро- и водоснабжения, отопления, ограждают территории.
В школе будут работать кабинеты робототехники, лаборатории 3D-моделирования и прототипирования, библиотечно — информационный центр, кабинеты эстетического воспитания и светской этики. Кроме того, в учреждении откроют большие и малые спортивные залы, актовые залы, медицинский блок, столовую, кабинет психолога и комнату отдыха.
Учреждение поможет разгрузить школы в районе поселка Северного и в Молодежном микрорайоне.
В 2025 году в Краснодаре откроют девять новых школ и 18 детсадов.