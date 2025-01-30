Одну из самых больших школ в Краснодаре откроют к 1 сентября

В школе будут работать кабинеты робототехники, лаборатории 3D-моделирования и прототипирования, библиотечно — информационный центр, кабинеты эстетического воспитания и светской этики. Кроме того, в учреждении откроют большие и малые спортивные залы, актовые залы, медицинский блок, столовую, кабинет психолога и комнату отдыха.