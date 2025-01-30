Транспортная прокуратура проверит причины возгорания ж/д вагона в Ростове

Напомним, инцидент произошел днем 30 января в Ростове-на-Дону. По данным МЧС, в отстойнике горел списанный вагон. Вызов на место происшествия поступил в 13:40, в 14:09 все потушили. Огнем было охвачено 30 кв. метров.