Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Транспортная прокуратура проверит причины возгорания ж/д вагона в Ростове

Пожар на железной дороге в Ростове-на-Дону проверит транспортная прокуратура.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону начали проверку из-за возгорания вагона в районе железнодорожного вокзала. Об этом информирует пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

— Организована проверка исполнения требований в сфере эксплуатации железнодорожного транспорта, в том числе выполнения правил противопожарной безопасности, — прокомментировали в ведомстве.

Меры прокурорского реагирования рассмотрят после выяснения всех деталей и причин происшествия.

Напомним, инцидент произошел днем 30 января в Ростове-на-Дону. По данным МЧС, в отстойнике горел списанный вагон. Вызов на место происшествия поступил в 13:40, в 14:09 все потушили. Огнем было охвачено 30 кв. метров.