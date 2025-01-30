Транспортная прокуратура проверит причины возгорания ж/д вагона в Ростове

В Ростове-на-Дону начали проверку из-за возгорания вагона в районе железнодорожного вокзала. Об этом информирует пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.
— Организована проверка исполнения требований в сфере эксплуатации железнодорожного транспорта, в том числе выполнения правил противопожарной безопасности, — прокомментировали в ведомстве.
Меры прокурорского реагирования рассмотрят после выяснения всех деталей и причин происшествия.
Напомним, инцидент произошел днем 30 января в Ростове-на-Дону. По данным МЧС, в отстойнике горел списанный вагон. Вызов на место происшествия поступил в 13:40, в 14:09 все потушили. Огнем было охвачено 30 кв. метров.